На 200 млн рублей снизился долг перед бизнесменами по госконтрактам в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 10 октября, с начала года прокуратура Иркутской области обнаружила свыше 2 тысяч нарушений в сфере соблюдения прав предпринимателей. Также более 300 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 6 уголовных дел. Вместе с этим после вмешательства прокуратуры были погашены долги по государственным и муниципальным контрактам на сумму больше 200 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Например, по требованию прокуратуры области после неоднократных незаконных отказов со стороны уполномоченного органа предприниматель, пострадавший от крупномасштабного наводнения 2019 года в Тулуне, получил предусмотренную законом поддержку в виде субсидии, - рассказали в прокуратуре Приангарья.

В Иркутске после протеста прокурора Куйбышевского района суд изменил наказание бизнесмену. Вместо штрафа в 11,8 миллионов рублей ему назначили предупреждение.

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