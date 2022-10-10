14 лет лишения свободы назначили иркутянину за попытку застрелить полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор за посягательство на жизнь полицейского. Государственное обвинение поддержал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Нападение произошло год назад, 6 октября 2021 года. Ночью сотрудники МВД приехали на вызов жильцов многоквартирного дома в Ленинском районе. Их беспокоил шум в подъезде - неизвестные выпивали на лестничной клетке алкоголь. Там правоохранители и обнаружили пьяного 30-летнего иркутянина. Об этом сообщают в пресс-службах Управления Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе и СУ СК России по Иркутской области.

- Мужчина отказался выполнить законные требования полицейских, - рассказали в ведомстве. - В лифте он схватил табельное оружие, находившееся у сотрудника полиции, развернул его стволом к груди сотрудника и, нажимая на спусковой крючок, пытался выстрелить, сопровождая действия угрозами убийством.

К счастью, полицейским удалось остановить буйного мужчину и задержать. После чего его доставили в отдел.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ранее судимому за разбой и незаконное ношение оружия иркутянину 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и 11 лет в исправительной колонии особого режима. Также он приговорен к ограничению свободы на 1 год.

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