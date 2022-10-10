Игорь Кобзев: Иркутская область входит в топ-5 по России по числу ремонтируемых дорог

В Сибири обсудили работу по нацпроектам. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

О том, как в сибирских регионах реализуются национальные проекты, какие есть успехи, а в каких направлениях нужно усилить работу, говорили в Кемерово, на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибири Анатолии Серышеве. Участие в обсуждении принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Регионы Сибири ритмично, без особых сбоев выполняют часть национальных проектов. Это «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», Международная кооперация», - прокомментировал Анатолий Серышев. - Все выполняют планы по строительству нового жилья. Алтайский край и Иркутская область с опережением расселили жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Игорь Кобзев подробно рассказал о работе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Наш регион - в топ-10 по стране по объему финансирования на 2022 год (выделено более 12 миллиардов рублей), а также в топ-5 по числу дорог, которые ремонтируют и строят - таковых 127.

Закончить все, что было запланировано по дорогам в Иркутской области в этом году, намерены до 1 декабря. Отставать от сроков подрядчикам не позволяют. Отдельные случаи бывали, по ним провели разбирательства.

- Должностные лица, допустившие недостатки и нарушения, привлечены к ответственности, - сообщил Игорь Кобзев.

Полпред отметил, что регионам Сибири надо усилиться по строительству детских садов и медучреждений.

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