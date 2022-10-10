Дорогу Бохан - Тихоновка в Усть-Ордынском Бурятском округе открыли после капремонта. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители села Манькова, что в Усть-Ордынском Бурятском округе, теперь смогут с комфортом добираться в райцентр - поселок Бохан. Автомобильную дорогу длиной 12 километров впервые заасфальтировали. А поскольку это часть 36-километровой трассы Бохан - Тихоновка, то и жителям соседних поселков передвигаться стало удобнее.

- Проезжая часть расширена до шести метров, ширина обочин - до двух метров, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Современное качественное покрытие поможет сделать проезд более комфортным и надолго сохранить дорогу в хорошем состоянии.

На трассе также обустроили водоотведение, установили дорожные знаки и ограждения. А в селах вдоль магистрали появились тротуары, освещение и автобусные остановки.

- Одним из этапов стал капитальный ремонт железобетонного моста через реку Ида, - добавила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина. - Он находился в аварийном состоянии, конструкции начали разрушаться и не подлежали ремонту. Специалисты установили новые железобетонные балки и пролеты, сделали подъезды к мосту. Его длина - 85 метров.

Капитальный ремонт провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы шли два года, на это выделили 774 миллионов рублей из бюджетов региона и страны.

В следующем году будут приводить в порядок следующий отрезок дороги Бохан - Тихоновка, с 12 по 20 километр. Там тоже уложат асфальт.

Отметим, что эта трасса связывает Александровский и Качугский тракты, будучи самым коротким путем из Боханского, Аларского и Нукутского районов в столицу округа - поселок Усть-Ордынский.