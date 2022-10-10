Иркутская область готова налаживать экономическое сотрудничество с Киргизией. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Наш регион может начать плотное сотрудничество с Киргизией. Речь о взаимной торговле и общих проектах. Обсуждалось это на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме в городах Ош и Баткен, где присутствовала и делегация от Иркутской области.

- Взаимный товарооборот между нашими странами по результатам прошлого года показал рекордные значения, - отметил на открытии мероприятия Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. - В Киргизии реализуется больше 10 крупных инвестиционных проектов с российским участием общей стоимостью более миллиарда долларов. В форуме принимают участие 11 российских регионов и около 90 компаний. Убежден, что он станет удобной площадкой для установления деловых контактов и заключения договоренностей.

Иркутской области есть, что предложить Кыргызской республике. Направлений для сотрудничества немало.

- Мы заинтересованы в увеличении взаимного товарооборота сельскохозяйственной и молочной продукции, экспорта изделий из древесины, продукции химического и машиностроительного комплекса, - перечислил отметил первый заместитель губернатора региона - председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. - Также мы видим потенциал для реализации совместных проектов в легкой промышленности, в том числе по производству одежды.

Отметим, что форум организовал Российско-Кыргызский фонд развития, с помощью которого и будут прорабатываться возможности взаимодействия между предприятиями Приангарья и республики.