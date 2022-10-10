Рейд по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей провели в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Специалисты отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска совместно с сотрудниками ГИБДД работали на дорогах областного центра в рамках рейда. С помощью специальных приборов они измеряли токсичность и дымность выхлопных газов автомобилей. Водителей останавливали в районе остановки «Маршала Конева». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Такие рейды проводим уже 18 лет. В последние годы мы отмечаем, что количество технически неисправных автомобилей в Иркутске сокращается. Даже по сравнению с прошлым годом выявлено на 5 % меньше таких транспортных средств, – отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации областного центра Валентина Сафонова.

Всего было проверено 15 машин. У четырех из них прибор показал превышение загрязняющих веществ в выхлопных газах. В этих случаях дорожные полицейские выписывали водителям штраф.

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