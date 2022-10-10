Долги по зарплате в 97 млн рублей погасили предприятия Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала текущего года 29 предприятий Приангарья погасили перед работниками долги по зарплате на сумму более 97 миллионов рублей. Восстановлены права 1,5 тысяч человек. Над этим совместно работали контрольные органы и правительство региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительство Иркутской области.

- Напомню, что Губернатор Иркутской области поставил на контроль вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, – сказал первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Ситников. - Своевременность выплаты заработной платы, обеспечение конституционных прав граждан – все это является приоритетными задачами. Прошу усилить в этом направлении межведомственное взаимодействие.

В сентябре в 1,8 раза сократился размер задолженности по зарплате в сравнении с началом 2022 года, к тому периоду прошлого года - в 2,3 раза.

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