242 жителя Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье достигло 346 117. Из них 242 жителя региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- В больницах региона лечение проходят 380 зараженных, - отметили в оперштабе. - Это на 29 меньше, чем накануне. Выздоровели за все время 334 842 человека. 321 из них получил отрицательные ПЦР-тест в минувшие сутки.

Умерло от 8 779 жителей региона. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 833 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пользуемся взлетом спроса на б/у смартфоны в Иркутске, или как хорошо заработать даже на «дровах». Продажи подержанных телефонов выросли в Иркутске на 11%. (подробности)

Хозяин вернется, ты только жди: куда отдать собаку или кошку после мобилизации. Куда отдать собаку или кошку после мобилизации, рассказывают эксперты из Иркутска.(подробности)