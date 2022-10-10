416 детей-сирот из Иркутской области в этом году получили соцвыплату на покупку жилья

Всего в этом году обеспечат жильем не меньше 1000 человек Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области продолжают помогать с жильем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, уже 699 человек получили социальную выплату на покупку квартиры, в том числе 416 - в этом году.

Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Приангарья, еще 15 человек сейчас подбирают подходящее жилье, 21 человек - заключили договор купли-продажи и готовят документы для получения социальной выплаты.

Всего в 2022 году в региональном бюджете на социальные выплаты предусмотрено свыше 1,2 миллиарда рублей.

- Обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетной задачей правительства Иркутской области, - подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Для этого работаем в трех направлениях - приобретаем готовые квартиры, строим жилье и предоставляем социальную выплату. В 2022 году планируем обеспечить жильем не менее 1000 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году 37 тысяч детей Иркутской области получили по 3000 рублей на подготовку к школе. Напомним, такая поддержка предусмотрена для семей, где воспитывается трое детей или больше, а среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум по Иркутской области. В следующем году по поводу этой выплаты можно обратиться с 1 июня по 31 августа в управления соцзащиты, через МФЦ или почтовые отделения.