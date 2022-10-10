Ажиотажный спрос на экипировку зафиксировал УФАС по Иркутской области

Ажиотажный спрос в военторгах зафиксировал УФАС по Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области совместно с сотрудниками прокуратуры провели рейды по военторгам и магазинам туристической экипировки, чтобы проверить их на завышение стоимости товаров. На фоне частичной мобилизации в ведомстве зафиксировали ажиотажный спрос на ассортимент в этих торговых точках. Об этом сообщил руководитель регионального УФАС Александр Кулиш во время прямого эфира в социальных сетях.

- Обращения жителей Иркутской области ежедневно поступают на горячую линию ведомства. Жалобы касаются повышения цен на обувь, верхнюю одежду, кратно подорожали бронешлемы, бронежилеты, - отметил Александр Кулиш. - В большинстве случаев это обусловлено действиями недобросовестных продавцов на маркетплейсах и других ресурсах, где «предприимчивые» граждане пытаются заработать на этой ситуации. К сожалению, с точки зрения антимонопольного законодательства повлиять на это мы не имеем права.

Также глава регионального УФАС отметил, что специалистами ведомства были запрошены документы у магазинов и крупный торговых сетей для определения действующих расценок. Значительного роста цен выявлено не было.

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Горячая линия прокуратуры Иркутской области: 8 904 147-88-80.

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