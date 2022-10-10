Следователи начали проверку гибели мужчины и женщины в пожаре в Черемхово

Фото: СК Иркутской области

В пресс-службе СК Иркутской области сообщили о начале доследственной проверки после гибели двух человек в пожаре в Черемхово. Огонь охватил частный дом по улице Мира, в котором находились три человека. Одному удалось спастись. Известно, что погибли 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.

- Около 17 часов они пришли в этот дом, где проживал отчим мужчины. Через некоторое время хозяин дома лег спать, однако вскоре проснулся от удушья и смог самостоятельно покинуть горящий дом. Спасти остальных людей не удалось, - рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства начала пожара. По предварительной версии, произошло замыкание электропроводки.

Ранее "КП-Иркутск" писала о двух школьниках из Бурятии, которые совершили героический поступок: они спасли из пожара спящих пенсионеров.

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