К 2022 году более 500 тысяч жителей Иркутской области предпочли остаться в деревнях

Сейчас в сельской местности проживают полмиллиона человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутскстате рассказали, что по итогам Всероссийской переписи населения стало ясно, что жители Иркутской области стали предпочитать жить в поселках, деревнях и селах, а не в городах.

- За межпереписной период в результате административных преобразований доля сельского населения возросла с 20,4% до 22,4%, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас в сельской местности проживают более 530 тысяч человек, в городах - 1839,5 тысячи человек. Отметим, все равно сохраняется тенденция оттока населения из деревень в города. Молодежь уезжает учиться, а их родители - работать.

Также, по данным Иркутскстата, за последние годы в Приангарье стало больше женщин, чем мужчин. Прекрасный пол по численности доминирует над сильной половиной общества, доля составила 54%.

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