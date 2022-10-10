В Иркутской области за неделю в 43 автоавариях погибли шесть человек

Среди причин аварий были несоблюдение скоростного режима и дистанции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе МВД Иркутской области предупредили водителей о том, что необходимо соблюдать правила движения ради собственной же безопасности. За неделю, с 3 по 9 октября, в Приангарье произошло 43 ДТП. В них погибли 6 человек, еще 49 получили травмы разной степени тяжести. В ведомстве рассказали основные причины, которые привели к ДТП.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда - 7, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 8, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 4, неправильный выбор дистанции - 4, выезд на полосу встречного движения - 3, - сказано в сообщении МВД.

Напомним, автомобильную дорогу Бохан - Тихоновка в Усть-Ордынском Бурятском округе длиной 12 километров впервые заасфальтировали. А поскольку это часть 36-километровой трассы Бохан - Тихоновка, то и жителям соседних поселков передвигаться стало удобнее.

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