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Общество10 октября 2022 10:26

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября затронет четыре округа города
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 11 октября анонсировали в Иркутской энергосбытовой компании. Горожан предупредили о временных неудобствах. Перебои с подачей электроэнергии стали привычными для местных жителей.

Отключение света в Иркутске 11 октября

Света не будет в разное время, в зависимости от адреса отключения. Например, в некоторых многоквартирных домах электричества не будет с утра до вечера, а в других - только ночью. Причиной отключения стали плановые работы в сетях. Коммунальщики устраняют неполадки, чтобы снизить количество аварий в зимний период.

По каким адресам и в какое время пройдет отключение света в Иркутске 11 октября, смотрите в таблицах энергооператора.

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября

Отключение света в Иркутске 11 октября