Власти Иркутской области усилят контроль за общественным транспортом через навигацию

Фото: Законодательное собрание Иркутской области

В пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области объявили, что теперь власти усилят контроль за маршрутами общественного транспорта. Многие перевозчики не удовлетворяют нормативам качества услуг. Как рассказали в Заксобрании, регион стремится к прозрачной транспортной системе без нелегальных перевозок и серьезных нарушений.

- В ближайшее время в регионе начнется реализация пилотного проекта по навигационному контролю за автобусными перевозками, который позволит отслеживать весь путь следования, соответствие заявленному маршруту, время остановок и простоев. Это поможет вести аргументированный диалог с перевозчиками при проверках и в случае поступления жалоб от пассажиров, - цитируют в организации министра транспорта Приангарья Максима Лобанова.

Ранее Лобанов заявлял о том, что примерно 30 маршрутов в Иркутске упразднят в целях оптимизации системы. Многие из них являются дублирующими или пересекающимися с другими направлениями.

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