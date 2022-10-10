Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом

Пока что губернатор ограничиться общением с коллегами через интернет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поделился с подписчиками в социальных сетях неожиданной новостью - он заболел коронавирусной инфекцией. Теперь он будет находиться в самоизоляции, чтобы не заразить родственников и коллег.

- Дорогие друзья! С сегодняшнего дня какое-то время не буду присутствовать на публичных мероприятиях, вся работа будет в формате видеосвязи. Причина банальна - ковид. Чувствую себя хорошо, есть небольшое першение в горле, температуры нет. Спасибо за понимание. Берегите себя!

Напомним, за прошедшие сутки в Иркутской области коронавирусной инфекцией заразились 242 человека. Это сильно меньше показателей, которые фиксировали еще месяц назад. В больницах региона лечение проходят 380 зараженных, это на 29 меньше, чем днем ранее. Выздоровели за все время 334 842 человека. 321 из них получил отрицательные ПЦР-тест в минувшие сутки.

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