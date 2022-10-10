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Происшествия10 октября 2022 12:04

Спасатели Иркутской области тушат пожар в деревянном здании центра занятости

Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров
Дарья БОЛЕСОВА
Пострадавших нет

Пострадавших нет

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МЧС Иркутской области сообщили о пожаре, который начался вечером в селе Казачинском. В диспетчерскую службу сообщили о появлении огня в центре занятости, здание полностью деревянное. Пожарные сразу выехали на вызов.

- В 18:05 сообщение о пожаре поступило пожарно-спасательную службу. Здание одноэтажное деревянное. На месте работают 4 пожарных расчета. Площадь, по предварительной оценке, 560 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала о пожаре, в котором погибли два человека - мужчина и женщина. Частный дом охватило пламя, спастись удалось только одному человеку. Во сне он почувствовал запах гари и выбежал из постройки.

Сейчас проводится доследственная проверка, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Пока что, по предварительной версии, пламя появилось из-за короткого замыкания проводки.

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