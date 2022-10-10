Работнику промплощадки "Илима" в Братске понадобилась помощь после утечки на трубопроводе

В администрации подтвердили информацию о происшествии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Братска подтвердили информацию об утечке хлорсодержащих продуктов на территории филиала "Группы Илим" в городе. Специалисты быстро ее устранили и заявили, что опасности для людей нет. Однако одному работнику понадобилась первая медицинская помощь.

- Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью для работников и жителей города нет. На месте происшествия лабораторией филиала проведены заборы проб воздуха, превышений ПДК не выявлено. Производство работает в штатном режиме, - рассказали в мэрии Братска.

При этом причины и обстоятельства произошедшего пока что неизвестны.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что губернатор Иркутской области заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом в официальном ТГ-канале. Пока что он будет находиться в самоизоляции, чтобы не заразить коллег и родственников.

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