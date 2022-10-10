В Усть-Куте водитель самосвала погиб от ожогов после соприкосновения машины с ЛЭП

Фото: СК Иркутской области

В пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области сообщили о начале проверки после происшествия в Усть-Куте. Правоохранительные органы выяснят причины несчастного случая: водитель самосвала сгорел заживо в машине, когда та соприкоснулась с проводами ЛЭП под напряжением.

- Сегодня днем на 51 км автодороги «Вилюй» произошло возгорание грузового автомобиля «Volvo». 52-летний водитель большегруза скончался. На место происшествия незамедлительно прибыли следователи СК, сотрудники полиции и спасатели. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - рассказали в Следкоме Приангарья.

Версия о соприкосновении с проводами является предварительной. После оценки ситуации прокуратурой будет ясно, понесет ли кто-то наказание за несчастный случай.

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