В Иркутской области водитель получил третий срок после пьяного вождения

До этого мужчина отбыл два срока за разные преступления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуре Иркутской области рассказали, что житель Киренского района получил третью судимость, на этот раз - за пьяное вождение. Он в пьяном состоянии сел за руль, чтобы доехать до друзей и продолжить пить. На обратном пути его поймали инспекторы ДПС. Алкотестер показал превышение нормы в четыре раза.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в ведомстве.

Это значит, что житель Иркутской области все еще может подать апелляцию.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в МВД предупредили водителей о том, как важно соблюдать правила движения. За последнюю неделю в Приангарье произошло 43 автоаварии, в которых пострадали 49 человек. Еще 6 человек погибли.

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