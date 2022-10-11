Какой будет погода в Иркутске 11 октября, рассказали синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 11 октября облачная с прояснениями. В городе сегодня выпадут осадки – это будет небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 11 октября

- В областном центре дует северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - уточняют прогноз метеорологи. – Днем ждем, что воздух прогреется до +8…+10 градусов.

По данным Яндекса, в Иркутске выпадет 3% от месячной нормы осадков. Что касается атмосферного давление, то оно в норме – составляет 727 миллиметров ртутного столба.

Погода в Иркутской области 11 октября также ожидается облачная с прояснениями. В районах снова по прогнозу небольшой дождь и мокрый снег. Умеренные осадки с мокрым снегом выпадут в в Киренском, Усть-Кутском, Катангском и Казачинско-Ленском районах. Порывы ветра в Приангарье достигнут во вторник 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в муниципалитетах покажут +8…+13, но если небо закроют облака, похолодает до 0…+5.

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