К 6 годам колонии приговорили жителя Иркутской области за изготовление оружия Фото: ГУ МВД по Иркутской области

37-летнего жителя Приангарья осудили за незаконное изготовление оружия, боеприпасов и хранение взрывчатых веществ. Уголовное дело расследовано следователями Межмуниципального отдела МВД России «Боханский». Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального УФСБ.

- Как установили правоохранители, осужденный самостоятельно модернизировал огнестрельное оружие и изготавливал боеприпасы, - рассказали в ведомствах. - В сентябре 2021 года в доме подозреваемого оперативники обнаружили необходимые для кустарного производства инструменты, там же находился оружейный арсенал.

У безработного мужчины изъяли 2 пистолета Макарова, автомат Калашникова, обрез гражданского гладкоствольного ружья, 18 основных частей огнестрельного оружия, более 1100 патронов различного калибра и около 1500 граммов пороха. Криминалистическая экспертиза показала, что все оружие, патроны и порох были изготовлены сибиряком. Позже их уничтожили.

Ближайшие 6 лет, согласно решению суда, житель Боханского района проведет в колонии.

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