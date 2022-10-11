В Иркутске спасли щенка, над которым издевались школьники. Фото: питомник К9

В социальных сетях питомника К9 поделились историей нового подопечного. К специалистам поступил маленький черно-белый щенок. Бродяжку привез мужчина, который заметил, как на улице несколько мальчишек издевались над животным. Иркутянин отогнал школьников и помог собаке.

- Они его тыкали палками, зажали в углу, били щенка, - рассказали в питомнике. - К счастью, у него нет никаких травм опасных для жизни. Щенок сейчас находится в стрессе, но несмотря на издевательства остается контактным.

Для бездомного питомца ищут любящих хозяев. "Девочке" около двух месяцев. Она может стать не только хорошим другом, но и охранником.

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