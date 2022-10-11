В сквере «Прогресс» в Иркутске установили детские площадки. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске преображается сквер «Прогресс» в Академгородке. Сейчас подрядчик обустраивает детские площадки.

- Одна площадка полностью готова. По второй работы выполнены на 80 %, осталось уложить резинопол, - сообщил руководитель подрядной организации Демьян Фарбитник. - Все элементы игровых комплексов смонтированы: установили горку и подвесные качели, детскую стену для скалолазания.

В сквере уже укладывают тротуарную плитку. В скором времени установят фонари, скамейки и урны, высадят кустарники.

- Благоустройство сквера «Прогресс» выполнено на 50%, - отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова. - На всех этапах контролируем качество работ. Скоро территория преобразится, и у жителей Академгородка появится еще одно место для семейного отдыха.

Напомним, территорию обновляют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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