1260 коробок с гуманитарной помощью собрали для мобилизованных в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В областном центре за две недели работы пункта сбора помощи мобилизованным жителям Приангарья и добровольцам удалось подготовить 1260 коробок самых необходимых в полевых условиях вещей. В том числе термобелье, средства личной гигиены, продукты, бронежилеты, балаклавы, горелки, сухой спирт, электрогенераторы и квадрокоптеры. Организаторами акции стали местные блогеры. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- У нас есть аудитория, которую мы попросили объединиться, помочь, - рассказал Илья Филиппенко. - На троих у нас 150 тысяч подписчиков в разных социальных сетях. Помощь оказали 1605 человек. Это люди разных возрастов, начиная от школьников, заканчивая представителями старшего поколения. Недавно дедушка принес свои ватные штаны и бушлат, положил записку солдатам и сказал: не вздумайте выкинуть.

Специалисты комитета по социальной политике и культуре администрации города комплектуют аптечки, которые включают в себя 23 позиции. Мобилизованным иркутянам направят 800 наборов. Также представители мэрии помогают в сортировке груза, собранного иркутскими блогерами. Вскоре гумпомощь отправят в Новосибирск и Юргу. Сопровождать ее будут первые лица Иркутска.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о расширении перечня элементов военной экипировки, которая будет предоставлена мобилизованным жителям Приангарья за счет регионального бюджета. Цель иркутян - обеспечить земляков бытовыми вещами.

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