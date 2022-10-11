В Ангарске мужчина убил знакомого гвоздодером и скинул его тело в реку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске поставили точку в деле об убийстве мужчины, тело который пропал без вести в апреле текущего года. Об исчезновении сибиряка в полицию сообщила его супруга. Полицейские и следователи СК вскоре установили личность человека, который последний видел его живым. Подозреваемого задержали. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- Суд установил, что подсудимый распивал спиртное со своим знакомым в сторожке СНТ «Сибирская вишня», - рассказали в ведомствах. - Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему удары по голове металлической выдергой. От полученных травм последний скончался на месте.

Чтобы замести следы, ангарчанин завернул тело убитого в полиэтиленовые пакеты, перенес в безлюдное место неподалеку от сторожки и скинул в реку Теплый канал.

Ближайшие 7,5 лет преступник проведет в исправительной колонии строгого режима.

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