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Общество11 октября 2022 3:25

Мобилизованным жителям Иркутской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей

Списки тех, кому положена поддержка, актуализировали
Снежанна БЕЛОВА
Мобилизованным жителям Иркутской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей.

Мобилизованным жителям Иркутской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые единовременные выплаты - по 100 тысяч рублей - начали направлять мобилизованным жителям Иркутской области. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева, списки включенных в состав части актуализировали. Для этого в Новосибирском высшем военном училище находятся сотрудники министерства соцразвития и военного комиссариата Иркутской области.

- На сегодняшний день отработано порядка 1600 человек. Мобилизованные, направленные на дополнительное медицинское обследование, в списки не включены, - рассказал Игорь Кобзев.

Специалисты министерства социального развития Иркутской области выехали в воинские части 8 октября. Группу возглавляет первый заместитель министра Алексей Макаров. По его словам, работа проходит достаточно слажено.

- Наша основная группа работает в военном училище в Новосибирске. Мы обмениваемся данными с коллегами, которые находятся в Шилово и Юрге, формируем один список. До конца недели это будет завершено, - сообщил Алексей Макаров.

Заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань добавил, что параллельно формируются списки на выплату ежемесячного денежного довольствования. Напомним, по указу Президента России все мобилизованные, включенные в состав части, приравниваются к военнослужащим по контракту.