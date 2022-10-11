Мобилизованным жителям Иркутской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые единовременные выплаты - по 100 тысяч рублей - начали направлять мобилизованным жителям Иркутской области. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева, списки включенных в состав части актуализировали. Для этого в Новосибирском высшем военном училище находятся сотрудники министерства соцразвития и военного комиссариата Иркутской области.

- На сегодняшний день отработано порядка 1600 человек. Мобилизованные, направленные на дополнительное медицинское обследование, в списки не включены, - рассказал Игорь Кобзев.

Специалисты министерства социального развития Иркутской области выехали в воинские части 8 октября. Группу возглавляет первый заместитель министра Алексей Макаров. По его словам, работа проходит достаточно слажено.

- Наша основная группа работает в военном училище в Новосибирске. Мы обмениваемся данными с коллегами, которые находятся в Шилово и Юрге, формируем один список. До конца недели это будет завершено, - сообщил Алексей Макаров.

Заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань добавил, что параллельно формируются списки на выплату ежемесячного денежного довольствования. Напомним, по указу Президента России все мобилизованные, включенные в состав части, приравниваются к военнослужащим по контракту.