Работу центра занятости приостановили в селе Казачинское из-за пожара. Фото: Минтруда Иркутской области

В селе Казачинское временно приостановлена работа центра занятости, обслуживающего население всего района. Личный прием также не осуществляется. Причиной тому стал пожар, произошедший накануне, 10 октября. Об этом сообщают в пресс-службе министерства труда и занятости Иркутской области.

- Для организации работ по восстановлению учреждения на место выехал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков, - отметили в министерстве.

Когда центр занятости вновь продолжит работу, пока неизвестно. О сроках жителям Казачинско-Ленского сообщат дополнительно.

Напомним, в диспетчерскую службу о пожаре в одноэтажном деревянном здании сообщили в 18:05. По предварительной оценке, охваченная огнем площадь равна 560 квадратным метрам. К счастью, никто не пострадал. Проводится доследственная проверка, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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По возникающим вопросам можно обратиться к директору центра занятости Марии Добрыниной по телефону 89041429743 и на горячую линию министерства труда и занятости Иркутской области 89501292059.