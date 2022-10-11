Две школы загорелись в Иркутской области за сутки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

10 октября в Иркутской области произошло 22 пожара. Два из них зарегистрированы в зданиях средних общеобразовательных школ Иркутска и Вихоревки. В обоих случаях огонь удалось потушить до прибытия спасателей. Причиной произошедшего стало короткое замыкание. Дым заполнил помещения, из-за чего сработала сигнализация. Педагоги эвакуировали детей и ликвидировали возгорание. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 12 пожаров произошло в результате короткого замыкания, 9 – из-за неосторожного обращения с огнем, 1 пожар возник по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - рассказали в ведомстве.

Всего с начала года в регионе произошли 4836 пожаров, на которых погибли 139 человек, 145 человек пострадали, 720 человек спасены.

Напомним, в Приангарье сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности в связи с месячником пожарной безопасности.

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