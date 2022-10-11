Непристегнутого водителя выбросило из салона перевернувшейся «Лады» под Тайшетом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 10 октября трагическое ДТП произошло на автомобильной дороге «Тайшет-Чуна-Братск», недалеко от поселка Квиток Тайшетского района. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады», выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего отечественная легковушка перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных в результате инцидента травм водитель скончался до приезда бригады медиков, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сибиряк не был пристегнут ремнем безопасности. Во время аварии его выбросило из салона авто.

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