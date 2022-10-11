Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 3:52

Непристегнутого водителя выбросило из салона перевернувшейся «Лады» под Тайшетом

Мужчина скончался на месте
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Непристегнутого водителя выбросило из салона перевернувшейся «Лады» под Тайшетом

Непристегнутого водителя выбросило из салона перевернувшейся «Лады» под Тайшетом

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 10 октября трагическое ДТП произошло на автомобильной дороге «Тайшет-Чуна-Братск», недалеко от поселка Квиток Тайшетского района. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады», выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего отечественная легковушка перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных в результате инцидента травм водитель скончался до приезда бригады медиков, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сибиряк не был пристегнут ремнем безопасности. Во время аварии его выбросило из салона авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин вернется, ты только жди: куда отдать собаку или кошку после мобилизации. Куда отдать собаку или кошку после мобилизации, рассказывают эксперты из Иркутска. (подробности)