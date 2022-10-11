Пожарно-тактические учения пройдут в Иркутском политехе 11 октября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Внимание, иркутяне и гости города! Сегодня, 11 октября, пройдут пожарно-тактические учения. Отрабатывать действия при ЧП экстренные службы будут в здании ИрНИТУ на улице Лермонтова. Начало запланировано на 16:00. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Планируется привлечение пожарной техники Иркутского пожарно-спасательного гарнизона, а также эвакуация учащихся и персонала, - отметили в ведомстве. - Просьба соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием!

Напомним, 10 октября в Иркутской области произошло 22 пожара. Два из них зарегистрированы в зданиях средних общеобразовательных школ Иркутска и Вихоревки. В обоих случаях огонь удалось потушить до прибытия спасателей.

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