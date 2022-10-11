О «комендантском часе» для детей с 22:00 напоминает полиция Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Приангарья напоминает родителям, что с 1 октября по 30 апреля несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 часов утра без сопровождения законных представителей. Это касается улицы, стадионов, парков, общественного транспорта, строительных площадок, интернет-клубов, чердаков, крыш, подвалов и т.д. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При обнаружении ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, номер телефона, адрес проживания и данные родителей, - рассказали в ведомстве. - После чего комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении последних к административной ответственности.

Родителям несовершеннолетних нарушителей могут выписать штраф. За девять месяцев текущего года в регионе полицейские провели около 5 тысяч рейдов и выявили свыше 4,5 тысяч подростков, которые пренебрегли «комендантским часом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин вернется, ты только жди: куда отдать собаку или кошку после мобилизации. Куда отдать собаку или кошку после мобилизации, рассказывают эксперты из Иркутска. (подробности)

10 октября стартовали выплаты 100 тысяч рублей мобилизованным из Иркутской области. Их семьям окажут поддержку. (подробности)