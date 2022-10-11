Экспорт 302 тонн мороженого проконтролировали в Иркутской области с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Иркутской области специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора при экспорте проконтролировали 47 миллионов пищевых куриных яиц, 655 тысяч инкубационных, 975 тонн кормов, 89 кг струи кабарги и 302 тонны мороженого. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- За 9 месяцев текущего года по Иркутской области и Республике Бурятия осуществлен контроль при экспортных перевозках железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом 409 партий подконтрольных товаров, 1277 тонн животноводческой продукции и кормов для продуктивных животных, - рассказали в межрегиональном Управлении Россельхознадзора. - Производимые на территории региона товары востребованы в Монголии, Корее и Гонконге.

При вывозе экспортной продукции с территории Приангарья за рубеж нарушения ветеринарного законодательства выявлены не были.

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