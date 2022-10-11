Иркутское УФАС выдало предупреждения экс-министру здравоохранения региона Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области антимонопольная служба региона возбудила два административных дела и выдала ему предупреждения. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УФАС.

- Глава Минздрава утвердил документы с нарушениями о проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий для проведения исследований сердца и сосудов, - отметили в ведомстве.

Расследование дела началось еще год назад, когда в Иркутское УФАС поступили первые жалобы на положения документов. Оказалось, что заказчик в техническом задании установил дополнительные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ или услуг. Дополнительные требования к оборудованию являются нарушением Закона о контрактной системе.

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