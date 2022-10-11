Бывший начальник исправительной колонии №15 пойдет под суд в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший начальник исправительной колонии №15 пойдет под суд за получение взятки и превышение должностных полномочий в Приангарье. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УСБ ГУФСИН. По версии следствия, подчиненный передал руководителю 1 миллион рублей, чтобы тот не уволил его за грубое нарушение трудовой дисциплины. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Кроме того, фигурант уголовного дела, явно выходя за пределы своих полномочий, действуя незаконно, без надлежащего оформления факта привлечения к труду, привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении, чем существенно нарушил права и законные интересы осужденных,- отметили в ведомстве.

Ранее бывшего начальника ФКУ ИК-15 обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как стало известно следователям СК, в январе 2017 года мужчина оплатил проведение лесопатологического обследования деньгами из федерального бюджета, выделенными на нужды колонии. Прим этом участок не имел никакого отношения к ее территории. Ущерб составил больше 700 000 рублей.

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