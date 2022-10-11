Предприниматели Приангарья стали в два раза чаще использовать системы видеонаблюдения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«МТС» зафиксировала двукратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди бизнеса Иркутской области за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди предприятий, которые воспользовались услугой видеонаблюдения, 67% от общего количества видеоустройств установили компании в сфере ритейла и торговли. Цифровое решение позволяет подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. В случае чрезвычайного происшествия существует возможность оперативно выявить правонарушителей, и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт посетителей и продавцов салонов.

Еще 30% от общего количества устройств установили компании в сфере логистики и производства. В данной сфере видеокамеры нацелены на контроль служебных помещений и складов и обеспечивают безопасность, контроль перемещения сотрудников и товара, а также могут своевременно уведомить о тревожных событиях.

Цифровые камеры видеонаблюдения МТС передают на сервер предпринимателей всю информацию со всех объектов компании, где установлены приборы, круглосуточно. Современное оборудование снабжено микрофоном, что позволяет записывать видео со звуком, а в дальнейшем функционал камер позволяет развернуть систему аналитики на ресурсах компании для оптимизации бизнес-процессов.

«Использование современных цифровых систем видеонаблюдения в сфере розничной торговли стало трендом этого года. Рост интереса связан желанием предпринимателей оптимизировать бизнес-процессы и снизить затраты. Интеллектуальное видеонаблюдение позволяют проводить маркетинговые оценки, в частности, владея информацией о посещаемости можно оценить эффективность акций и распродаж или сократить денежные потери с помощью пересмотра механизма и расписания работы сотрудников и спланировать служебные мероприятия», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.