Организацию пассажирских перевозок в Иркутской области обсудили участники заседания Общественного Совета при ЗС

На иркутском автовокзале.

Участники Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области посетили автовокзал, чтобы наглядно увидеть, как он работает и главное - посмотреть, насколько эффективно организованы перевозки в муниципалитеты, с какими трудностями сталкиваются перевозчики, и что предпринять в целом для комфорта пассажиров.

Директор иркутского автовокзала Павел Титов показал, что у входа в автовокзал появился пандус, ведется работа по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали и кассу для инвалидов-колясочников: она имеет более низкий подоконник, нежели чем обычный. Также запустили грузовую службу: чтобы передать посылки людям теперь не надо ждать определенного рейса и приезжать ко времени прибытия или отправления автобуса. Действует онлайн-продажа билетов, однако, через приложение можно приобрести билеты не на все маршруты, только 10% перевозчиков присоединены к системе, что, по мнению председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова, уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.

Выйдя на перрон, участники выездного заседания обращают внимание на микроавтобусы, стоящие за шлагбаумом. Павел Титов объясняет, что это нелегальные перевозчики, работают без необходимых на то документов, то есть незаконно. Периодически их проверяют и даже штрафуют, но через некоторое время они снова возвращаются на привычные площадки.

- А на Центральном рынке перевозчики легальные, от автовокзала? – интересуется Александр Ведерников.

- Наши водители туда заезжают, но только делают остановки. Опять же делают это, потому что не хотят терять клиентов. В целом же там работают нелегальные перевозчики.

- Такого быть не должно, конечно. Они оттягивают выручку с официальных перевозчиков на себя, - продолжает спикер. – При этом не соблюдают требований безопасности, подвергая риску жизнь и здоровье пассажиров. Необходимо наводить порядок в этой сфере.

Собственно, об этом и шла речь уже на заседании Общественного Совета в зале Законодательного Собрания Иркутской области.

- Тема муниципальных перевозок актуальная для нашей большой территории, - открыл заседание председатель Общественного Совета при ЗС Алексей Соболь. – Нам удалось сохранить автобусное сообщение, не допустить развала. Многое делается: ремонтируются дороги, обновляется транспорт, вводятся новые сервисы. Однако система пассажирских перевозок не поспевает за реалиями сегодняшней действительности.

Александр Ведерников напомнил, что в июле депутаты областного парламента подробно обсуждали тему перевозок, посетили автотранспортные предприятия Иркутска и Ангарска.

- Перевозки – это социально значимый вопрос, в котором на первом месте стоит безопасность и комфорт пассажиров, - добавил спикер. – Поэтому если не будем уменьшать количество нелегальных перевозчиков, то у официальных не будет средств на повышение той самой безопасности и комфорта. Должна быть разработана комплексная система перевозок. И чем быстрее она будет сделана, тем быстрее регион сможет поучаствовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Наша общая задача – сделать все необходимое, чтобы были внедрены высокие стандарты перевозок.