В Казачинско-Ленском районе остановили работу центра занятости после пожара

Пока что обратиться можно только по горячей линии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили, что работу центра занятости Казачинско-Ленского района временно приостановили. Личный прием граждан невозможен, так как одноэтажное деревянное здание сгорело почти дотла.

- Для организации работ по восстановлению учреждения на место выехал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии министерства труда и занятости Иркутской области 8 950 129-20-59, - рассказали в правительстве.

Напомним, информация о пожаре в центре занятости поступила диспетчерам в шесть вечера 10 октября. На место выехали четыре пожарных расчета, площадь распространения огня составила 560 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать, однако ущерб достаточно серьезный. По данным МЧС, никто не пострадал.

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