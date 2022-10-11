В Иркутской области в список кадастровой переоценки земли попали 854,9 тысячи объектов

Об ошибках в кадастровом перерасчете нужно сообщать в компетентные ведомства Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили, что в регионе провели кадастровую переоценку земли. Составлен список объектов, в который вошли 854,9 тысячи наименований - эти участки были учтены в Едином государственном реестре недвижимости на 1 января 2022 года. После результатов оценки будет ясно, сколько составит налог на землю и аренда этих участков.

- Итоги размещены на информационных порталах, стендах органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на сайтах министерства имущественных отношений, центра государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, МФЦ Иркутской области, – заявила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова.

Ранее "КП-Иркутск" писала, сколько стоит взять в аренду однокомнатную квартиру в Иркутске в октябре 2022 года. С каждым месяцем покупка жилья становится все более сложной задачей, поэтому повышается спрос на съемное жилье. И от этого тоже повышаются цены. Иркутск не стал исключением.

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