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Общество11 октября 2022 8:15

Каждый второй родитель Иркутской области остался доволен качеством образования детей

Наиболее проблемной точкой оказались внеурочные занятия
Дарья БОЛЕСОВА
Нельзя сказать, что родители России полностью удовлетворены качеством образования

Нельзя сказать, что родители России полностью удовлетворены качеством образования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутскстате поделились результатами всероссийского опроса родителей школьников о качестве образования в школах. У взрослых спросили, как они относятся к учебной программе, внеурочным занятиям, медицинскому обеспечению в образовательных учреждениях и т.д. Одними из самых довольных родителей оказались жители Иркутской области - здесь каждый второй респондент ответил, что "полностью удовлетворен" уровнем образования.

- Абсолютно не устраивает работа школ 4% наших земляков, это вдвое больше российского показателя. Но есть в стране регионы, где твердое недовольство высказало еще большее число опрошенных, например, в Свердловской области – 6%, в Кемеровской – 8%, - сказано в релизе ведомства.

Согласно данным, качество образования в Иркутской области несколько ниже показателей Омской и Новосибирской областей, при этом регион оказался наравне с Алтайским краем. Наибольшее возмущение у жителей Приангарья вызвала организация внеурочных занятия - полностью не удовлетворены 5-7% респондентов.

Фото: Иркутскстат

Фото: Иркутскстат

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