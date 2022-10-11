Каждый второй родитель Иркутской области остался доволен качеством образования детей

Нельзя сказать, что родители России полностью удовлетворены качеством образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутскстате поделились результатами всероссийского опроса родителей школьников о качестве образования в школах. У взрослых спросили, как они относятся к учебной программе, внеурочным занятиям, медицинскому обеспечению в образовательных учреждениях и т.д. Одними из самых довольных родителей оказались жители Иркутской области - здесь каждый второй респондент ответил, что "полностью удовлетворен" уровнем образования.

- Абсолютно не устраивает работа школ 4% наших земляков, это вдвое больше российского показателя. Но есть в стране регионы, где твердое недовольство высказало еще большее число опрошенных, например, в Свердловской области – 6%, в Кемеровской – 8%, - сказано в релизе ведомства.

Согласно данным, качество образования в Иркутской области несколько ниже показателей Омской и Новосибирской областей, при этом регион оказался наравне с Алтайским краем. Наибольшее возмущение у жителей Приангарья вызвала организация внеурочных занятия - полностью не удовлетворены 5-7% респондентов.

Фото: Иркутскстат

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