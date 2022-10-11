Константин Зайцев проверил, как создается Дом культуры и аллея "Патриот" в Хомутово. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев побывал в Хомутово и проверил, как возводится Дом культуры и обустраивается аллея «Патриот». Работа ведется по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Прежний Дом культуры - в аварийном состоянии, да и слишком маленький - зрительный зал вмещает всего 150 человек, при населении Хомутово в 23 тысячи.

Новое здание будет двухэтажным, со зрительным залом на 360 мест, с библиотекой и кабинетами для занятий и кружков. Открыть его намерены в конце 2023 года, на данный момент готов цокольный этаж и перекрытие первого этажа. А прежнее здание, по словам исполняющего обязанности главы администрации Хомутовского муниципального образования Алексея Иваненко, капитально отремонтируют и откроют в нем другое социально-важное учреждение.

А открыть аллею "Патриот" планируют уже в середине октября. По задумке, в ней должны разместить макеты военной техники.

Добавим, что территориям-участникам программы важно не только вовремя и качественно все построить, но и обеспечить новые рабочие места.

- У нас есть обязательство перед федерацией - в этом году в Хомутово нужно создать 1000 рабочих мест. Мы следим за выполнением этого показателя, взаимодействуем с местной администрацией, - отметил Константин Зайцев. - Хомутово активно развивается и рабочие места будут найдены или созданы в предприятиях, которые здесь работают. До конца года показатель выполним.