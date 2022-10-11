"Ворота Байкала" продолжают создавать в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников проверил, как создается инфраструктура на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

Напомним, по федеральному проекту там строят улично-дорожную сеть с наружным освещением и внутриплощадочные сети электроснабжения. На это из федеральной казны выделено 341,5 миллиона рублей, из областной - 253,7 миллиона.

- Работы продвигаются. Активно идет строительство улично-дорожной сети, для обеспечения освещения устанавливают трансформаторные подстанции, - прокомментировал первый зампредседателя правительства Приангарья Руслан Ситников. - Уверен, что задачи национального проекта будут выполнены. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.

Во время первого этапа строительства улично-дорожной сети в предгорной части особой экономической зоны полностью закончена подготовка, готовится выемка и насыпь земляного полотна, создается основание под тротуары и велодорожки, обустраивается ливневая канализация. В прибрежной части подготовка завершается, остальные этапы выполняются.