В Ангарске волонтеры и семьи мобилизованных собирают посылки в Новосибирск и Юргу

Фото: администрация Ангарска

В администрации Ангарска сообщили, что жители города собирают посылки для мобилизованных, которые сейчас находятся в Новосибирске и Юрге. Семьи и волонтеры собирают лекарства, теплую одежду и дополнительное снаряжение для своих родных. Прием вещей осуществляют на площади Ленина до 17 октября. После посылки запакуют и отправят в учебные части.

- В процесс сбора необходимой помощи включились не только семьи мобилизованных, но и другие неравнодушные ангарчане. Люди приносят вязаные носки, средства личной гигиены. Волонтерский отряд школы № 5 собрал средства и приобрел медикаменты. Пенсионерка Любовь Захарова также не осталась в стороне, она передала спальник и другие нужные вещи, - рассказали в мэрии.

Напомним, губернатор Иркутской области подписал распоряжение о покупке дополнительного снаряжения для мобилизованных за счет регионального бюджета. Все, кто оставит заявку, получат спальники, перчатки, балаклавы, теплые носки, сапоги и многое другое.

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