Дед Мороз преодолеет 33 тысяч километров пути Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Иркутск во время своего путешествия по стране. Он выезжает из Великого Устюга и делает остановки в разных городах, чтобы пообщаться с детьми и их родителями. В областной центр он пребывает 16 ноября днем, а поздним вечером продолжит свой путь. Всего Дед Мороз преодолеет 33 тысячи километров.

- Это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, - сказано на сайте информационного проекта о поезде Деда Мороза.

Поезд проедет через Падунские Пороги, Коршуниху-Ангарскую, Лену, Северобайкальск, Таксимо, Новую Чару, Петровский Завод, Улан-Удэ, Бабушкин, Слюдянку, Иркутск, Черемхово, Зиму и Нижнеудинск.

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