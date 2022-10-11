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Общество11 октября 2022 9:34

Отключение отопления в Иркутске 12 октября затронет Ленинской округ города

Отключение отопления в Иркутске 12 октября анонсировал оператор теплосетей
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 12 октября объявили в компании, ответственной за тепловые сети города. Отопительный сезон начался еще в середине сентября, но некоторые котельные нужно отремонтировать до конца, чтобы они не прекратили работу в зимний период.

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

По данным пресс-службы оператора теплосетей, перебои с отоплением коснутся жителей Ленинского округа Иркутска.

- 12-го октября в некоторых домах Ленинского округа будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на насосном оборудовании Котельной северного промузла, чтобы не допустить аварийной ситуации, - объяснили причины в организации.

Подробные таблицы с адресами и временем отключения отопления в Иркутске 12 октября предоставили ниже. Батареи будут холодными с 9 утра.

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября

Отключение отопления в Иркутске 12 октября