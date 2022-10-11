ЗС: Финансирование госпрограмм в Иркутской области в 2023 году должно быть сохранено

Депутаты ЗС: Финансирование госпрограмм в региональном бюджете следующего года должно быть сохранено.

В Баяндае состоялось заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с муниципалитетами. Главное, что обсудили депутаты с властями территорий, это исполнение бюджетов в 2023 году.

- Несмотря на трудности, которые мы испытываем, должна быть проведена работа по сбалансированности местных бюджетов с учетом предложений муниципалитетов, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Важно, чтобы был продолжен ремонт и строительство социальных объектов, в том числе по госпрограммам.

Спикер напомнил, что в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение расходов на реализацию национальных проектов и государственных программ. Эта тенденция так же должна найти отражение и в региональном бюджете.

Было отмечено, что в связи с увеличением МРОТ и зарплат работников бюджетной сферы появилась необходимость выделения дополнительных средств. Выросли и расходы на софинансирование реализации госпрограмм. До конца года муниципалитетам необходимо дополнительно более 330 миллионов рублей. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова отметила, что депутаты совместно с правительством работают над корректировкой бюджета этого года. Дополнительные средства могут быть выделены территориям уже в октябре.