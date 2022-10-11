В Иркутской области за сутки в 22 пожарах погиб один человек, еще один в больнице

Погибшим оказался водитель самосвала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедший день в Иркутской области зафиксировали 22 пожара в муниципалитетах, жилых помещениях и в полях. К сожалению, во время происшествий погиб один человек, еще один попал к врачам. Больше половины пожаров произошли из-за короткого замыкания в проводке, в частности, в двух школах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Погибший человек - водитель самосвала, который на трассе "Вилюй" в Усть-Куте случайно задел провода ЛЭП под напряжением. Машина вспыхнула, а водитель не выбрался из кабины и сгорел заживо. Правоохранительные органы начали проверку после происшествия.

Еще два случая возникновения огня зафиксировали в многоквартирных домах, пять - в частных домах, еще пять - в хозпостройках, четыре - в неэксплуатируемых помещениях и один - в садоводстве. Отметим, за вчерашний день произошло больше пожаров, чем два дня назад.

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