12 октября для студентов трех вузов Иркутска проведут этнографическую олимпиаду

Фото: ЭТНОМОСКВА.РФ

В Иркутске 12 октября состоится этнографическая олимпиада, в которой смогут принять участие студенты сразу трех университетов - ИрГУ, Байкальского государственного университета и Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Здесь учатся будущие историки, филологи и педагоги. Об этом сообщает ЭТНОМОСКВА.РФ.

- С лекцией об истории миграции и влиянии миграционных процессов на страны и народы перед участниками выступит профессор МПГУ, декан факультета регионоведения и этнокультурного образования, кандидат исторических наук Елена Омельченко, - рассказали организаторы.

Принять участие в олимпиаде можно в Иркутском государственном университете. Отметим, победителей ждет несколько призов, например, поездка с ночевкой в этнографический парк-музей Этномир и сертификаты на участие в мастер-классах по гончарному мастерству, ткачеству и кузнечному делу. Главной целью проекта стало этнографическое просвещение населения и укрепление профессиональных навыков студентов, которые обучаются по соответствующим профилям.

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