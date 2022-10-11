Иркутск отправил 1260 коробок с гуманитарной помощью для мобилизованных земляков. Фото: администрация Иркутска.

Из Иркутска в Новосибирск и Кемеровскую область, где сейчас обучаются мобилизованные земляки, им отправили гуманитарную помощь. Детали амуниции, термобелье, сладости, технические средства, предметы личной гигиены - всего горожане собрали 1260 коробок, 85 мешков.

Вещи и продукты приносили в пять пунктов сбора, а затем объединили в одном, который открыли местные блогеры. Вопросы организации и логистики взяла на себя администрация Иркутска.

- Благодарю всех, кто принял участие в сборе, сортировке и погрузке гуманитарной помощи для наших мобилизованных, - сказал мэр города Руслан Болотов. - Эти вещи станут хорошим подспорьем для организации быта в полевых условиях. Администрация Иркутска со своей стороны сформировала индивидуальные аптечки, в наборы вошли 23 медикамента. До конца недели доставим общий груз иркутянам, которые проходят обучение.