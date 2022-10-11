Иркутская область отправила в ЛНР литературу, компьютеры и микрофоны для библиотек

Помощь получили шесть учреждений Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали о новой поставке необходимых вещей в ЛНР, в Кировск. Теперь помощь оказали учреждениям культуры, которые нуждаются как в техническом оснащении, так и в книгах. Губернатор распорядился отправить в город партию компьютеров, микрофонов, принтеров и множество литературы современных авторов.

- Оснащенность учреждений культуры Кировска необходимым оборудованием составляла 15%. Поселковые филиалы вообще не имели техники. Для проведения концертов туда везли аппаратуру из городского Дворца культуры. Такая ситуация, конечно, недопустима. Было закуплено необходимое оборудование, - объяснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Сейчас Кировск "встает" на рельсы мирного времени и нуждается в помощи в восстановлении. Помимо названной техники в ЛНР отправили пюпитры, микшерный пульт, акустическую систему и т.д.

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